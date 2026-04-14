HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap 5 Pelaku Begal Anggota Damkar di Pluit, 4 Masih Diburu

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |23:05 WIB
Pelaku begal ditangkap (foto: Okezone)
JAKARTA - Jajaran Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap lima pelaku begal, yang menyerang seorang anggota pemadam kebakaran (damkar) berinisial BMH (29). Para pelaku ditangkap di sebuah penginapan di kawasan Pluit, Jakarta Utara, pada Senin 13 April 2026.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyampaikan bahwa para pelaku teridentifikasi melalui penyelidikan intensif serta analisis rekaman CCTV.

"Kelima pelaku diamankan di sebuah hotel di wilayah Pluit untuk kemudian dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut," ujar Budi, Selasa (14/4/2026).

Kelima pelaku masing-masing berinisial F (30), RS (19), TA (20), R (21), dan RA (24). Berdasarkan pendalaman sementara, para pelaku memiliki peran yang berbeda dalam melancarkan aksinya, mulai dari menabrak dan memukul korban, mengambil barang milik korban, hingga memantau situasi di sekitar lokasi kejadian.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/338/3212299//kebakaran-NVJc_large.jpg
Tragis! Kebakaran Kos di Kemayoran, 1 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/338/3211171//kebakaran-POxC_large.jpg
Breaking News! Polres Jakbar Kebakaran, Korban Jiwa Nihil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/338/3208326//damkar-4BTW_large.jpg
Duh! Terima Laporan Evakuasi Ular, Damkar Bekasi Malah Jadi Korban Prank saat Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/338/3207722//kebakaran-Zdb0_large.jpg
Kebakaran di Utan Jati Jakbar, Api Merambat hingga Perpustakaan SMA 84
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/338/3202344//kebakaran-P9nm_large.jpg
Ruang CCTV Masjid Istiqlal Terbakar saat Sholat Tarawih Perdana, 9 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/338/3202063//kebakaran-FKZ4_large.jpg
Kebakaran di Mall Ciputra Cibubur, 2 Unit Damkar Dikerahkan
