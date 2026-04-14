Polisi Tangkap 5 Pelaku Begal Anggota Damkar di Pluit, 4 Masih Diburu

JAKARTA - Jajaran Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap lima pelaku begal, yang menyerang seorang anggota pemadam kebakaran (damkar) berinisial BMH (29). Para pelaku ditangkap di sebuah penginapan di kawasan Pluit, Jakarta Utara, pada Senin 13 April 2026.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyampaikan bahwa para pelaku teridentifikasi melalui penyelidikan intensif serta analisis rekaman CCTV.

"Kelima pelaku diamankan di sebuah hotel di wilayah Pluit untuk kemudian dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut," ujar Budi, Selasa (14/4/2026).

Kelima pelaku masing-masing berinisial F (30), RS (19), TA (20), R (21), dan RA (24). Berdasarkan pendalaman sementara, para pelaku memiliki peran yang berbeda dalam melancarkan aksinya, mulai dari menabrak dan memukul korban, mengambil barang milik korban, hingga memantau situasi di sekitar lokasi kejadian.