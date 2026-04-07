Petugas Damkar Dibegal di Gambir Jakpus, Motor dan Ponsel Raib

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |19:52 WIB
Petugas Damkar Dibegal di Gambir Jakpus, Motor dan Ponsel Raib
Ilustrasi begal (Foto: Dok)
JAKARTA — Petugas pemadam kebakaran (damkar), Bimo Margo Hutomo (30) menjadi korban begal di Jalan KH Hasyim Ashari, Gambir, Jakarta Pusat. Korban pun terluka serta kehilangan sepeda motor dan ponselnya.

Plt Kanit Reskrim Polsek Metro Gambir, Iptu Heri Moko, membenarkan adanya peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut. Dalam laporan kepolisian disebutkan, kejadian berlangsung pada Kamis 2 April 2026 dini hari.

“Pada hari Kamis, 2 April 2026, sekitar pukul 04.30 WIB, korban datang ke piket SPKT Polsek Metro Gambir dengan mengalami luka di kepala, lecet di muka, dan pergelangan tangan,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Korban menerangkan, saat itu dirinya baru pulang dari rumah temannya dan melintas di lokasi kejadian. Korban kemudian dipepet rombongan pelaku saat mengendarai sepeda motor. 

Para pelaku menendang korban hingga terjatuh, lalu korban kembali ditendang serta dipukul menggunakan batu di tempat kejadian perkara (TKP). "Kemudian, sepeda motor dan HP korban dibawa kabur oleh pelaku,” lanjutnya.

pencurian Damkar Begal
Dicegat Perampok Saat Bawa Uang Rp450 Juta, Karyawan Lolos dari Maut
