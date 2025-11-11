Dicegat Perampok Saat Bawa Uang Rp450 Juta, Karyawan Lolos dari Maut

JAKARTA - Seorang karyawan nyaris menjadi korban pembegalan di pinggir Jalan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban diduga dibuntuti pelaku usai mengambil uang perusahaan Rp450 juta dari sebuah bank.

“Dia itu ngambil uang perusahaan sebesar Rp450 juta. Terus dia pulang diikuti sama dua motor dipepet,” kata Kapolsek Bekasi Timur Kompol Ahmadi kepada wartawan, Selasa (11/11/2025).

Ahmadi mengatakan, korban sempat terjatuh sambil mempertahankan tas berisi duit ratusan juta itu. Korban pun dibantu oleh warga sekitar sehingga pelaku pun kabur.

"Alhamdulillah di situ ada sekuriti, dibantu oleh sekuriti," ujar dia.

Dia menambahkan, korban mengalami luka di pergelangan tangannya karena melawan pelaku. Saat ini kasus tersebut masih dilakukan pendalaman dan memburu pelaku.

"Iya pelaku gagal beraksi. Sekarang anggota saya dipimpin Kanit Reserse dan anggota Resmob Polres lagi lidik (penyelidikan) di lapangan," jelas dia.

Aksi yang menimpa korban pun viral di media sosial. Disebutkan peristiwa itu terjadi pada Senin (10/11/2025) pukul 08.15 WIB pagi. Dari video yang beredar, empat pelaku tampak memepet korban yang saat itu mengendarai sepeda motor.



(Fetra Hariandja)