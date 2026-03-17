HOME NEWS NUSANTARA

KEK MNC Lido City dan MNC Peduli Gelar Santunan Anak Yatim dan Dhuafa di Bazar Ramadhan Soekarno Park

Dwinarto , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |20:37 WIB
KEK MNC Lido City dan MNC Peduli Gelar Santunan Anak Yatim dan Dhuafa di Bazar Ramadhan Soekarno Park
KEK MNC Lido City dan MNC Peduli Gelar Santunan Anak Yatim (foto: dok ist)
BOGOR – Dalam rangka memperkuat komitmen sosial di bulan suci Ramadan, KEK MNC Lido City bersama MNC Peduli menggelar kegiatan santunan bagi anak yatim dan dhuafa di kawasan Bazar Ramadan Soekarno Park, Desa Watesjaya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program sosial Ramadan yang secara konsisten dihadirkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini turut melibatkan Pemerintah Desa Watesjaya sebagai bentuk sinergi antara pengelola kawasan dan masyarakat lokal.

Pengelola Bazar Ramadan Soekarno Park, Agung, menyampaikan bahwa kegiatan santunan ini dapat terlaksana berkat kolaborasi berbagai pihak.

“Alhamdulillah, kegiatan hari ini yang telah kami laksanakan adalah santunan untuk anak yatim dan dhuafa. Kegiatan ini terselenggara berkat kerja sama dengan jajaran masyarakat serta KEK MNC Lido City,” ujar Agung, Selasa (17/3/2026).

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut di masa mendatang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Harapannya, ke depan kegiatan seperti ini dapat kembali dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahunnya, serta memberikan manfaat yang lebih besar, baik dari segi jumlah penerima maupun nilai bantuan yang diberikan,” tambahnya.

Agung juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini,” tuturnya.

 

