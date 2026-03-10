MNC Sky Vision dan MNC Peduli Gelar Pesantren Kilat dan Santunan Anak Yatim di Kedoya Utara

JAKARTA – PT MNC Sky Vision Tbk bersama MNC Peduli menggelar kegiatan sosial di bulan suci Ramadhan, berupa pesantren kilat dan santunan bagi anak yatim di RPTRA Kedoya Utara, Jakarta Barat, Selasa (10/3/2026).

Kegiatan yang merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) ini dihadiri Head of Corporate Secretary PT MNC Sky Vision Tbk, Ray Rezky Prihatino, Lurah Kedoya Utara Febri Ariansyah, serta masyarakat sekitar.

Program tersebut bertujuan memberikan pembinaan nilai-nilai keagamaan, sekaligus menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yatim melalui kegiatan edukatif dan santunan.

Melalui kegiatan pesantren kilat, para peserta diajak mengikuti berbagai aktivitas pembelajaran keagamaan yang dikemas secara interaktif, seperti tausiyah, pembelajaran nilai-nilai kebaikan, serta kegiatan kebersamaan yang memperkuat karakter dan semangat berbagi di bulan Ramadhan.

Selain kegiatan pembinaan keagamaan, PT MNC Sky Vision Tbk bersama MNC Peduli juga memberikan santunan kepada anak-anak yatim sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar, khususnya mereka yang membutuhkan perhatian dan dukungan.

Head of Corporate Secretary PT MNC Sky Vision Tbk, Ray Rezky Prihatino menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial sekaligus membangun hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan.

"Di bulan suci Ramadhan ini, kami menjalankan program CSR bagi masyarakat sekitar. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar,” ujar Ray Rezky.