HOME NEWS INTERNATIONAL

Hamas Konfirmasi Kematian Jubir Abu Ubaidah dan Pimpinan Mohammed Sinwar

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |08:49 WIB
Hamas Konfirmasi Kematian Jubir Abu Ubaidah dan Pimpinan Mohammed Sinwar
Juru Bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah. (Foto: IRNA)
A
A
A

JAKARTA – Kelompok Palestina Hamas telah mengonfirmasi bahwa juru bicara sayap bersenjata al-Qassam, yang dikenal sebagai Abu Ubaidah, tewas dalam pertempuran dengan Israel pada awal tahun ini. Selain Abu Ubaidah, Hamas juga mengonfirmasi kematian mantan pimpinannya di Gaza, Mohammed Sinwar.

Dalam pernyataan video yang dirilis pada Senin (29/12/2025), Brigade al-Qassam, sayap militer Hamas, mengonfirmasi kematian juru bicara lamanya dan mengumumkan penunjukan juru bicara baru yang mengenakan masker.

Ini menandai konfirmasi resmi pertama atas kematian tokoh yang menjadi wajah strategi media kelompok tersebut selama perang dua tahun yang menghancurkan Gaza.

Dalam pernyataan itu, juru bicara baru mengungkapkan identitas asli Abu Ubaidah untuk pertama kalinya, dengan mengatakan nama aslinya adalah Hudhayfah Samir Abdullah al-Kahlout.

“Dengan bangga kami mengumumkan kemartiran pemimpin besar… Abu Ubaidah,” katanya, sebagaimana dilansir Al Jazeera. “Kami telah mewarisi gelarnya.”

 

      
