Siapa Sosok Abu Ubaidah yang Sangat Ditakuti Israel?

GAZA - Abu Ubaidah merupakan nama panggilan yang disematkan orang-orang untuk sosok juru bicara sayap militer Hamas, Brigade Izz ad-Din al-Qassam. Sosok Abu Ubaidah sendiri telah lekat dengan Al-Qassam sejak 2007.

Abu Ubaidah dikenal karena perannya yang signifikan dalam berbagai konflik antara Hamas dan Israel, serta kemampuannya dalam strategi militer. Hal itu membuat Abu Ubaidah ditakuti Israel dan menjadi salah satu target incaran mereka.

Melansir dari Counterextremism, Ubaidah merupakan bagian dari komando senior brigade dan menjadi juru bicara Al-Qassam selama lebih dari satu dekade.

Sejak saat itu, Abu Ubaidah telah menyampaikan banyak pernyataan atas nama Brigade al-Qassam, termasuk kata-kata dukungan untuk perlawanan Palestina terhadap kedudukan Israel. Ia juga mengklaim bertanggung jawab atas ancaman dan serangan teror terhadap tentara Israel.

Dalam sebuah wawancara 2010, Ubaida mengaku bahwa bergabungnya ia ke Hamas sebagai bagian dari gerakan perlawanan terhadap "pendudukan Zionis di tanah Palestina."

Brigade al-Qassam, di bawah kepemimpinan Mohammed Deif, telah melakukan banyak serangan terhadap sasaran Israel. Teknik serangan termasuk pemboman bus bunuh diri, penculikan tentara, dan penggalian jaringan terowongan untuk melancarkan serangan di dalam Israel, menjadi momok menakutkan bagi tentara Israel.

Sosok mengerikan bagi Israel

Sebagai juru bicara Brigade Izz ad-Din al-Qassam, Abu Ubaidah memiliki pengaruh besar di kalangan pejuang Hamas.

Kepemimpinannya dianggap mampu memotivasi dan mengorganisir para pejuang Hamas untuk melakukan serangan yang efektif terhadap Israel. Kemampuannya dalam berbicara, memainkan peran penting terhadap kondisi psikologis Hamas dan para musuhnya.