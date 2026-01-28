AS Pertimbangkan Pemberian Amnesti untuk Pejuang Hamas Pasca Pelucutan Senjata

JAKARTA – Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan untuk memberikan amnesti kepada pejuang Hamas sebagai imbalan atas pelucutan senjata di bawah inisiatif perdamaian yang dimediasi Washington, menurut seorang pejabat Amerika yang dikutip Reuters.

Laporan ini muncul sehari setelah Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengambil jenazah sandera terakhir yang ditahan oleh kelompok militan Palestina tersebut, menyelesaikan apa yang digambarkan sebagai fase pertama dari rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang Gaza. Petugas polisi Israel, Ran Gvili, ditangkap bersama lebih dari 200 sandera sebagai akibat dari serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel lebih dari dua tahun lalu.

"Kami pikir pelucutan senjata akan disertai dengan semacam amnesti, dan terus terang kami pikir kami memiliki program yang sangat, sangat baik untuk melucuti senjata," kata pejabat itu kepada Reuters pada Senin (26/1/2026), menyoroti bahwa kesepakatan itu akan dilanggar jika Hamas tidak melucuti senjata.

Di bawah kerangka kerja asli Trump yang ditandatangani pada akhir 2025, pengembalian semua sandera, baik yang hidup maupun yang mati, dimaksudkan untuk menandai berakhirnya fase pertama kesepakatan tersebut. Gedung Putih mengumumkan bahwa kesepakatan tersebut memasuki fase kedua, yang digambarkan sebagai fokus pada rekonstruksi dan demiliterisasi Gaza, beberapa jam sebelum jenazah Gvili dikembalikan.