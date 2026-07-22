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Lantik 1.177 Perwira TNI-Polri, Prabowo: Awal Pengabdian kepada Bangsa dan Negara

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |09:13 WIB
Lantik 1.177 Perwira TNI-Polri, Prabowo: Awal Pengabdian kepada Bangsa dan Negara
Presiden Prabowo Subianto memimpin dalam Upacara Prasetya Perwira (Praspa) di Istana Merdeka, Jakarta, 22 Juli 2026.
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik 1.177 perwira TNI dan Polri dalam Upacara Prasetya Perwira (Praspa) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Kepada para perwira, Presiden berpesan bahwa pelantikan ini merupakan awal dari sebuah pengabdian kepada bangsa dan negara.

"Di hari yang berbahagia ini, atas nama pribadi, atas nama pemerintah, atas nama rakyat bangsa dan negara, saya ucapkan selamat kepada Saudara-saudara yang resmi diangkat menjadi perwira TNI dan Polri di tahun 2026," kata Prabowo dalam pidatonya.

Prabowo mengatakan bahwa hari ini bukan sekadar upacara, hari ini bukan garis akhir, hari ini adalah awal sebuah pengabdian kepada bangsa dan negara. Para perwira, kata Prabowo, telah bersumpah untuk jika perlu memberikan jiwa dan ragamu untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.

"Pangkat pertama yang Saudara terima hari ini bukan sekadar kehormatan. Pangkat adalah amanah rakyat Indonesia. Pangkat adalah kepercayaan rakyat Indonesia. Pangkat adalah harapan rakyat Indonesia. Mulai hari ini, Saudara bukan lagi milik dirimu sendiri. Mulai hari ini, sesungguhnya Saudara bukan milik keluargamu lagi," katanya.

Prabowo pun menegaskan bahwa para perwira TNI dan Polri sudah menjadi milik bangsa dan negara. "Saudara adalah generasi penerus yang akan memikul tanggung jawab berat untuk membela negara dan bangsa, meneruskan cita-cita pendiri bangsa."

"Saya bangga karena Saudara-saudara telah belajar satu hal yang paling penting: menjadi perwira berarti hadir ketika rakyat sedang menghadapi kesulitan. Itulah makna pengabdian yang sesungguhnya," ujar Prabowo.

 

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