Tim SAR Temukan 5 Kantong Jenazah Korban Longsor Cisarua, Total Jadi 60 Bodypack

JAKARTA - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) kembali menemukan lima kantong jenazah (bodypack) terkait korban longsor di Desa Pasirlangu, Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Lima kantong jenazah ini ditemukan dalam operasi pencarian di hari ketujuh.

"Dari hasil asesmen yang kita laksanakan, Alhamdulillah cuaca sangat membantu dalam pelaksanaan operasi SAR sehingga hari ini kita ada 5 bodypack yang bisa kita temukan," ucap Kepala Basarnas, Marsekal Madya Mohammad Syafii, kepada wartawan, Jumat (30/1/2026).

Ia mengatakan, seluruh kantong jenazah yang ditemukan langsung dikirim ke tim Disaster Victim Identification (DVI) untuk diidentifikasi.

"Kita serahkan kepada teman-teman DVI," tuturnya.

Dengan demikian, kata dia, total kantong jenazah yang berhasil ditemukan selama satu pekan pencarian berjumlah 60 kantong jenazah. Jumlah kantong jenazah belum bisa dipastikan apakah sesuai dengan total korban yang ada.