Semua Korban Belum Ditemukan, Operasi SAR Longsor Cisarua Terus Berjalan

JAKARTA – Kepala Basarnas, Marsekal Madya Mohammad Syafii, menegaskan operasi pencarian dan pertolongan korban longsor di Desa Pasirlangu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, tetap dilanjutkan. Hal ini meskipun Tim SAR Gabungan telah sepekan melaksanakan operasi pencarian.

“Dari hasil asesmen yang kita lakukan, akhirnya diputuskan bahwa operasi pencarian dan pertolongan terus kita laksanakan dengan pelibatan kekuatan semaksimal mungkin,” kata Syafii kepada wartawan, Jumat (30/1/2026).

Syafii tidak merinci hingga kapan operasi SAR akan dilanjutkan. Namun, ia berharap seluruh korban dapat ditemukan sebelum masa tanggap darurat di Kabupaten Bandung Barat berakhir pada 6 Februari 2026.

“Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari hingga 6 Februari. Mudah-mudahan sebelum 14 hari kita sudah bisa menemukan seluruh korban,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Syafii menyebutkan selama tujuh hari pelaksanaan operasi SAR, Tim Gabungan telah berhasil mengevakuasi 60 kantong jenazah. Namun, jumlah tersebut belum dapat dipastikan apakah telah sesuai dengan total korban longsor.

“Sampai dengan hari ketujuh ini, jumlah korban yang telah kita evakuasi sebanyak 60 kantong jenazah,” ujarnya.

(Awaludin)