Okezone.com
23 Prajurit Marinir Gugur di Cisarua Dapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |10:37 WIB
23 Prajurit Marinir Gugur di Cisarua Dapat KPLB (Foto: dok ist)
JAKARTA - TNI Angkatan Laut (TNI AL) menganugerahkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) kepada 23 prajurit Korps Marinir, yang gugur akibat tertimpa longsor saat menjalankan Latihan Pratugas Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI–Papua Nugini (PNG) di wilayah Cisarua, Jawa Barat.

Penganugerahan KPLB tersebut dipimpin langsung oleh Panglima Korps Marinir (Pangkormar) Letjen TNI Mar Endi Supardi dan digelar di Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan, pada Jumat 30 Januari 2026.

Kenaikan pangkat ini diberikan sebagai bentuk penghormatan tertinggi negara atas jasa, pengabdian, dedikasi, serta pengorbanan para prajurit yang gugur dalam melaksanakan tugas negara. Seluruh prajurit yang meninggal dunia dinaikkan satu tingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir yang disandang semasa hidup.

Hingga Jumat (30/1/2026), tim SAR gabungan bersama prajurit TNI AL yang berada di lokasi kejadian telah berhasil mengevakuasi tujuh jenazah prajurit. Sementara itu, upaya pencarian terhadap 16 prajurit lainnya masih terus dilakukan secara maksimal oleh tim SAR gabungan.

 

