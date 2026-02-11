Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

BREAKING NEWS: Setidaknya 9 Orang Tewas dalam Penembakan Massal di Sekolah Kanada

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |09:58 WIB
BREAKING NEWS: Setidaknya 9 Orang Tewas dalam Penembakan Massal di Sekolah Kanada
Ilustrasi.
A
A
A

OTTAWA – Setidaknya sembilan orang tewas dalam penembakan massal di Sekolah Menengah Tumbler Ridge di timur laut British Columbia pada Selasa (10/2/2026) sore, menurut polisi dan beberapa laporan media.

Kepolisian Kerajaan Kanada (RCMP) mengonfirmasi penembakan terjadi sekitar pukul 13.20 waktu setempat dan kemudian mengeluarkan peringatan darurat. Pihak berwenang memerintahkan warga untuk berlindung di tempat aman sementara petugas menanggapi kejadian tersebut.

Enam korban ditemukan tewas di dalam sekolah dan dua lainnya ditemukan di lokasi lain, sementara sekitar 25 orang dilaporkan terluka, menurut RCMP sebagaimana dilansir BBC.

Seorang pelaku juga ditemukan tewas, diduga akibat luka tembak yang dilakukan sendiri. Polisi mengatakan mereka sedang menyelidiki apakah pelaku bertindak sendirian.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/18/3197679//ilustrasi-r1HO_large.jpg
Kelompok Bersenjata Serang Lapangan Sepak Bola di Meksiko, Tewaskan 11 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/18/3190487//naveed_akram_didakwa_dengan_15_tuduhan_pembunuhan-Rgn2_large.jpg
Pelaku Penembakan Bondi Naveed Akram Didakwa 15 Tuduhan Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/18/3190237//ayah_dan_anak_pelaku_penembakan_di_pantai_bondi_australia-gMZ0_large.jpg
Ayah-Anak Pelaku Penembakan Bondi Terinspirasi ISIS, Sempat ke Filipina Sebelum Beraksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/18/3189912//penembakan_di_pantai_bondi_sydney_australia-pZCB_large.jpg
15 Orang Tewas dalam Penembakan Massal di Sydney, Pelaku Ayah dan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/18/3189903//penembakan_di_pantai_bondi-PzEp_large.jpg
Belum Ada Laporan WNI Jadi Korban Penembakan di Pantai Bondi Sydney
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/18/3189841//tangkapan_layar_video_memperlihatkan_dua_pria_bersenjata_menembak_dari_sebuah_jembatan_kecil_di_pantai_bondi-RrCF_large.jpg
Penembakan Pantai Bondi: Seorang Pelaku Tewas, Lainnya Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement