BREAKING NEWS: Setidaknya 9 Orang Tewas dalam Penembakan Massal di Sekolah Kanada

OTTAWA – Setidaknya sembilan orang tewas dalam penembakan massal di Sekolah Menengah Tumbler Ridge di timur laut British Columbia pada Selasa (10/2/2026) sore, menurut polisi dan beberapa laporan media.

Kepolisian Kerajaan Kanada (RCMP) mengonfirmasi penembakan terjadi sekitar pukul 13.20 waktu setempat dan kemudian mengeluarkan peringatan darurat. Pihak berwenang memerintahkan warga untuk berlindung di tempat aman sementara petugas menanggapi kejadian tersebut.

Enam korban ditemukan tewas di dalam sekolah dan dua lainnya ditemukan di lokasi lain, sementara sekitar 25 orang dilaporkan terluka, menurut RCMP sebagaimana dilansir BBC.

Seorang pelaku juga ditemukan tewas, diduga akibat luka tembak yang dilakukan sendiri. Polisi mengatakan mereka sedang menyelidiki apakah pelaku bertindak sendirian.