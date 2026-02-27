Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ramadhan 2026, Kemenag Gandeng TNI AD Perkuat Ketahanan Sosial Keagamaan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |17:37 WIB
Ramadhan 2026, Kemenag Gandeng TNI AD Perkuat Ketahanan Sosial Keagamaan
Ramadhan 2026, Kemenag Gandeng TNI AD Perkuat Ketahanan Sosial Keagamaan
A
A
A

JAKARTA — Kementerian Agama menggelar Program Salat Tarawih Keliling (Starling) Ramadhan 1447 H/2026 M bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Masjid Raya At-Taqwa, Gambir, Jakarta Pusat.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, mengatakan, kegiatan ini tidak sekadar agenda ibadah atau kunjungan ke masjid. Program ini, kata dia, menjadi ruang pertemuan antara negara dan umat dalam merawat persatuan melalui pendekatan spiritual.

“Melalui momentum ini, Tarawih Keliling bukan hanya ibadah bersama, tetapi juga sarana memperkuat persatuan, kepedulian sosial, serta menghadirkan makna dan keberkahan bagi kita semua,” ujar Abu Rokhmad, Jumat (27/2/2026).

Menurutnya, kolaborasi Kemenag dan TNI AD menunjukkan bahwa ketahanan bangsa tidak hanya dibangun melalui aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga melalui penguatan nilai keagamaan, moral, dan kerukunan. Jika TNI menjaga stabilitas wilayah, maka Kementerian Agama berperan menjaga stabilitas batin dan harmoni sosial masyarakat.

“TNI menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan, sementara Kementerian Agama memperkuat ketahanan di bidang keagamaan. Sinergi ini menjadi ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang aman dan damai menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

Abu menambahkan, Ramadhan harus dihadirkan sebagai ruang kebersamaan yang menyejukkan dan mempersatukan. Melalui Tarawih Keliling, interaksi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat dapat terjalin secara langsung sehingga layanan keagamaan dirasakan lebih nyata.

 

