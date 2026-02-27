Advertisement
Jakarta Festive Wonder, 101 Pusat Perbelanjaan Bakal Gelar Diskon Besar-besaran

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |20:35 WIB
Jakarta Festive Wonder, 101 Pusat Perbelanjaan Bakal Gelar Diskon Besar-besaran
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung resmi membuka Jakarta Ramadhan Festival di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Jumat (27/2/2026). Pembukaan ini menandai dimulainya beragam rangkaian kegiatan di Jakarta selama bulan suci Ramadhan.

Salah satu yang dinantikan warga pada momentum Ramadhan adalah diskon berbagai produk di pusat perbelanjaan. Pramono mengatakan, sebanyak 101 mal di Jakarta akan berpartisipasi dalam program Jakarta Festive Wonder.

"Yang akan ikut berpartisipasi dalam Jakarta Festive Wonder, diskon perbelanjaannya ada di 101 pusat perbelanjaan," kata Pramono dalam jumpa pers di Bundaran HI, Jumat (27/2/2026).

Menurut dia, jumlah partisipasi pusat perbelanjaan kali ini meningkat dibandingkan dengan event diskon saat momen Natal dan Tahun Baru maupun Imlek.

