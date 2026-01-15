Breaking News : Iran Tutup Sementara Wilayah Udara

Breaking News : Iran Tutup Sementara Wilayah Udara (Flight Radar 24)

TEHERAN - Iran menutup wilayah udaranya, kecuali untuk penerbangan internasional dari dan ke Iran, Kamis (15/1/2026).

1. Tutup Wilayah Udara

Menurut FlightRadar, platform pelacakan penerbangan, Teheran mengeluarkan pemberitahuan bahwa wilayah udara ditutup selama "sedikit lebih dari dua jam".

Melansir Guardian, Iran selanjutnya memperpanjang perintah penutupan wilayah udaranya untuk pesawat komersial tanpa penjelasan pada Kamis pagi.

Pemberitahuan kepada pilot mengatakan penutupan diperkirakan akan berlangsung hingga pukul 7.30 pagi waktu setempat, lapor AP.

Perintah sebelumnya telah menutup wilayah udara selama lebih dari dua jam.