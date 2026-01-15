Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Breaking News : Iran Tutup Sementara Wilayah Udara

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |09:37 WIB
Breaking News : Iran Tutup Sementara Wilayah Udara
Breaking News : Iran Tutup Sementara Wilayah Udara (Flight Radar 24)
A
A
A

TEHERAN - Iran menutup wilayah udaranya, kecuali untuk penerbangan internasional dari dan ke Iran, Kamis (15/1/2026). 

1. Tutup Wilayah Udara

Menurut FlightRadar, platform pelacakan penerbangan, Teheran mengeluarkan pemberitahuan bahwa wilayah udara ditutup selama "sedikit lebih dari dua jam".

Melansir Guardian, Iran selanjutnya memperpanjang perintah penutupan wilayah udaranya untuk pesawat komersial tanpa penjelasan pada Kamis pagi.

Pemberitahuan kepada pilot mengatakan penutupan diperkirakan akan berlangsung hingga pukul 7.30 pagi waktu setempat, lapor AP.

Perintah sebelumnya telah menutup wilayah udara selama lebih dari dua jam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/18/3195269/iran-p5DA_large.jpg
2 Ribu Orang Tewas dalam Kerusuhan di Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195122/demonstrasi-9lNU_large.jpg
Pantau Situasi di Iran, Kemlu: Evakuasi WNI Belum Diperlukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/18/3195109/demonstrasi-jIZe_large.jpg
Korban Tewas Kerusuhan di Iran Melonjak Jadi 646 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/18/3194830/iran-cstl_large.jpg
Respons Ancaman Trump, Iran Bakal Serang Israel hingga Pangkalan AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178163/pemimpin_tertinggi_iran_ali_khamenei-xH1d_large.jpg
Khamenei Tolak Tawaran Trump, Bantah AS Hancurkan Program Nuklir Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/18/3177882/hukuman-4CI3_large.jpg
Tegas! Otoritas Iran Eksekusi Gantung Pria Mata-Mata Israel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement