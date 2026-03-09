Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rekaman Video Tunjukkan Rudal Tomahawk AS Hantam Sekolah Iran, Tewaskan 175 Orang

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |22:42 WIB
Rekaman Video Tunjukkan Rudal Tomahawk AS Hantam Sekolah Iran, Tewaskan 175 Orang
Rekaman Video Tunjukkan Rudal Tomahawk AS Hantam Sekolah Iran (mehr news/NPR)
A
A
A

JAKARTA - Rekaman video menunjukkan rudal jelajah Amerika Serikat (AS)N menghantam kompleks tempat sekitar 175 siswa dan staf Iran tewas di sebuah sekolah putri lebih dari seminggu lalu.

1. Tomahawk Hantam Sekolah Iran

Sebuah video baru yang dirilis media pemerintah Iran menunjukkan, apa yang tampak seperti rudal jelajah AS menghantam kompleks tempat sekitar 175 siswa dan staf Iran tewas di sebuah sekolah putri.

Video berdurasi tujuh detik itu diposting  kantor berita pemerintah Iran, Mehr News. Video tersebut menunjukkan rudal menghantam sebuah bangunan di dalam kompleks yang dikelilingi tembok. Bangunan itu  kemungkinan sebuah klinik kesehatan yang juga berada di dalam perimeter yang dulunya merupakan pangkalan angkatan laut Garda Revolusi Iran.

Serangan itu tampaknya terjadi tak lama setelah sekolah putri tersebut dihantam. Dalam video baru tersebut, asap sudah terlihat mengepul dari bagian kompleks tempat sekolah itu berada. 

Laporan media pemerintah menyebutkan jumlah korban tewas akibat pengeboman tersebut antara 165 dan 180 orang, banyak di antaranya siswa.

Meskipun kualitas video tersebut menyulitkan identifikasi amunisi secara tepat, rudal tersebut tampaknya konsisten dengan rudal jelajah Tomahawk, menurut Jeffrey Lewis, seorang profesor keamanan global di Middlebury College, melansir NPR, Senin (9/3/2026). 

Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang terlibat dalam konflik tersebut yang diketahui memiliki rudal Tomahawk. Para pejabat AS mengatakan militer sedang beroperasi di selatan negara itu pada saat serangan terjadi.

"Penembak pertama di laut adalah Tomahawk yang diluncurkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat," kata Ketua Kepala Staf Gabungan, Jenderal Dan Caine, pada hari Senin setelah serangan tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/337/3205650/roy_suryo-AF6o_large.jpg
Analisis Telematika Wafatnya Pemimpin Iran dan Prediksi Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/18/3205641/israel_serang_kilang_minyak_iran-F2Yh_large.jpg
Israel Serang Depot Minyak Iran, Kebakaran Hebat Landa Teheran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/337/3205560/viral-pNVg_large.jpg
Kemlu Sebut Iran Masih Jadi Anggota D-8, KTT di Jakarta Tetap Digelar April
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/18/3205557/viral-FXcB_large.jpg
9 Rudal Iran Ini Dapat Hancurkan Israel dan Pangkalan Militer AS di Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/18/3205051/as_serang_iran-l5EM_large.jpg
Spanyol Bantah Bakal Bantu AS Serang Iran, meski Trump Ancam Putus Hubungan Dagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/18/3204433/pemimpin_tertinggi_iran_ayatollah_ali_khamenei-eEyL_large.jpg
Reaksi 3 Pemimpin Dunia atas Serangan AS-Israel Tewaskan Ali Khamenei
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement