Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Prajurit TNI Terduga Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS Terancam 7 Tahun Penjara

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |21:03 WIB
Puspom TNI merilis terduga pelaku penyiraman air keras ke aktivis Kontras (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengaku telah menerima empat prajurit yang diserahkan langsung oleh Detasemen Markas (Denma) Badan Intelijen Strategis (BAIS) pada Rabu (18/3/2026) pagi. Mereka diserahkan ke Puspom TNI atas dugaan keterlibatan dalam kasus penyiraman terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Komandan Puspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto menyebut keempatnya terancam dijerat pasal penganiayaan. Hukuman paling berat adalah kurungan penjara selama 7 tahun.

"Terhadap empat terduga pelaku ini, sementara kita menerapkan Pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Di situ ada Ayat (1) dan Ayat (2), di mana ancaman hukumannya juga sudah tertuang, ada yang 4 tahun dan ada yang 7 tahun," kata Yusri, saat jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta Timur.

Ia menegaskan penyidik Puspom TNI saat ini masih mendalami motif empat prajurit tersebut melakukan penyerangan terhadap Andrie Yunus. Nantinya, jika telah ditemukan alat bukti yang kuat dalam kasus itu, Puspom akan menetapkan mereka sebagai tersangka.

"Jadi kan dalam peradilan itu ada asas praduga tak bersalah, jadi itu kita terapkan. Tapi kalau memang nanti dia betul sebagai pelakunya, dia akan ditetapkan sebagai tersangka," ucap dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/337/3207397/viral-ELmJ_large.jpg
Pemerintah Gratiskan Biaya Perawatan Aktivis KontraS Korban Penyiraman Air Keras di RSCM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/338/3207378/viral-IhHq_large.jpg
RSCM: Andrie Yunus Alami Luka Bakar, Penurunan Penglihatan dan Kerusakan Kornea Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/338/3207282/viral-cXFZ_large.jpg
Pergerakan Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus Terekam CCTV, Ini Detail Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/338/3207230/viral-tlXm_large.jpg
Terekam CCTV! Aktivis KontraS Andrie Yunus Diikuti Pelaku Sebelum Disiram Air Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/338/3207218/viral-VrbY_large.jpg
Terungkap! Pelaku Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS Berjumlah 4 Orang, Ini Rute Pelariannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/338/3207215/viral-Z62I_large.jpg
Polri Bentuk Tim Gabungan Tangkap Pelaku Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement