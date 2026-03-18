HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Ungkap Pelaku Terkena Cipratan saat Siram Air Keras ke Aktivis KontraS

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |16:43 WIB
Polisi Ungkap Pelaku Terkena Cipratan saat Siram Air Keras ke Aktivis KontraS
Polisi Ungkap Pelaku Terkena Cipratan saat Siram Air Keras ke Aktivis KontraS (Riyan Rizki)
JAKARTA - Polda Metro Jaya menyampaikan eksekutor penyiraman air keras kepada Wakil Koordinator Aktivis KontraS, Andrie Yunus, juga terkena cipratan air keras yang disiramkan. Hal itu diketahui dari rekaman CCTV.

1. Terkena Cipratan

Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin menjelaskan, eksekutor tersebut sempat berhenti untuk mengganti pakaiannya usai terkena siraman air keras saat melakukan aksinya ke Andrie Yunus.

“Ini termonitor di Jalan Diponegoro. Eksekutor ini diduga cairan tersebut mengenai sebagian dari anggota tubuhnya sehingga mereka berdua mencoba membersihkan dengan air mineral. Ini terlihat di video CCTV,” kata Iman dalam konferensi pers, Rabu (18/3/2026).

Pelaku, kata Iman, terekam CCTV sempat menepi di pinggir jalan membeli air mineral dari pedagang keliling. Air tersebut disiramkan ke bagian tubuh yang diduga terciprat air keras yang disiramkan kepada Andri.

Sebelum itu, sang eksekutor juga terlihat sudah lebih dulu mengganti pakaiannya. Dia melepas kemejanya dan menyisakan kaos merah yang sebelumnya dipakai sebagai dalaman.

“Dua orang yang depan yang menggunakan kaos merah itu kami duga pakaian luarnya sudah dilepas karena terlihat pada saat di TKP itu menggunakan kemeja dengan motif batik warna biru,” ujar dia.

Sebelumnya, polisi menampilkan foto para pelaku eksekutor penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

"Ini hasil dari pengambilan gambar terhadap CCTV yang sudah kami peroleh. Kami tekankan kepada rekan-rekan sekalian, ini sama sekali tidak dilakukan perubahan atau pengolahan. Sehingga kami dapat pertanggungjawabkan ini bukan hasil artificial intelligence," Kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imannudin dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu (18/3/2026).

 

Berita Terkait
Puspom TNI Selidiki Aktor Intelektual dalam Kasus Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS
Empat Prajurit dalam Kasus Air Keras Andrie Yunus Belum Ditetapkan Tersangka
Inisial 4 Anggota Bais Terduga Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS
4 Prajurit Pelaku Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS Berasal dari Bais
Breaking News, Diduga Terlibat Kasus Air Keras Andrie Yunus, Empat Prajurit Diamankan Puspom TNI
Aktivis KontraS Disiram Air Keras, Polisi Duga Pelaku Lebih dari 4 Orang
