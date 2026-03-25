Rudal Balistik Iran Hujani Erbil, Gedung dan Pangkalan Militer Luluh Lantak

Ledakan terlihat di sebuah gedung dekat konsulat Amerika Serikat di Erbil, Kurdistan Irak.

JAKARTA – Serangan rudal menghujani Kota Erbil, wilayah Kurdistan, Irak, mengakibatkan setidaknya enam pejuang Peshmerga tewas dan 30 lainnya luka-luka. Serangan pada Selasa (25/3/2026) menargetkan pangkalan Peshmerga, menjadi bagian terbaru dari rangkaian serangan drone dan rudal yang menyasar posisi Peshmerga sejak akhir Februari, saat Israel dan Amerika Serikat (AS) memulai serangan ke Iran.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Urusan Peshmerga Wilayah Kurdistan menyebut “rudal balistik Iran” menghantam markas Komando Area Satu di Administrasi Soran, Provinsi Erbil. Kementerian menambahkan, enam rudal ditembakkan dalam dua serangan terpisah yang menargetkan unit Divisi Infanteri ke-7 dan ke-5.

Video yang diunggah Al Jazeera memperlihatkan ledakan besar saat serangan menghantam sebuah gedung bertingkat di Erbil.

Iran belum secara resmi mengakui tanggung jawab atas serangan tersebut.