Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rudal Balistik Iran Hujani Erbil, Gedung dan Pangkalan Militer Luluh Lantak

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 25 Maret 2026 |11:54 WIB
Ledakan terlihat di sebuah gedung dekat konsulat Amerika Serikat di Erbil, Kurdistan Irak.
A
A
A

JAKARTA – Serangan rudal menghujani Kota Erbil, wilayah Kurdistan, Irak, mengakibatkan setidaknya enam pejuang Peshmerga tewas dan 30 lainnya luka-luka. Serangan pada Selasa (25/3/2026) menargetkan pangkalan Peshmerga, menjadi bagian terbaru dari rangkaian serangan drone dan rudal yang menyasar posisi Peshmerga sejak akhir Februari, saat Israel dan Amerika Serikat (AS) memulai serangan ke Iran.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Urusan Peshmerga Wilayah Kurdistan menyebut “rudal balistik Iran” menghantam markas Komando Area Satu di Administrasi Soran, Provinsi Erbil. Kementerian menambahkan, enam rudal ditembakkan dalam dua serangan terpisah yang menargetkan unit Divisi Infanteri ke-7 dan ke-5.

Video yang diunggah Al Jazeera memperlihatkan ledakan besar saat serangan menghantam sebuah gedung bertingkat di Erbil.

Iran belum secara resmi mengakui tanggung jawab atas serangan tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement