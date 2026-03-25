Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran Sebut Serangan AS dan Israel Hantam Kompleks PLTN Bushehr

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 25 Maret 2026 |09:34 WIB
PLTN Bushehr.
A
A
A

JAKARTA – Organisasi Energi Atom Iran mengatakan Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Bushehr dalam serangan terbaru. Badan tersebut menyebut sebuah proyektil mendarat di dalam kompleks PLTN Bushehr tanpa menyebabkan kerusakan.

Serangan terjadi di dekat fasilitas tersebut di Kota Bushehr, selatan Iran, pada Selasa (24/3/2026) sekitar pukul 21.08 waktu setempat, menurut kantor berita negara IRNA yang mengutip organisasi tersebut.

“Musuh Amerika-Zionis telah menyerang lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr lagi,” kata organisasi itu dalam sebuah pernyataan yang dilansir TRT. Pernyataan tersebut menambahkan bahwa “sebuah proyektil mengenai bagian dalam kompleks pembangkit listrik Bushehr.”

“Laporan awal menunjukkan insiden ini tidak menyebabkan kerusakan finansial maupun teknis, atau korban jiwa, dan berbagai area pembangkit listrik tidak mengalami kerusakan.”

IRNA menggambarkan serangan itu sebagai bagian dari “tindakan permusuhan” berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan Israel.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/18/3208644//duta_besar_arab_saudi_faisal_abdullah_al_amoudi-jp94_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/18/3208592//nostradamus-sEuf_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/18/3208621//perang-1xWD_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/18/3208630//filipina_tetapkan_darurat_energi-PvRT_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/622/3208596//bitcoin-dXlf_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/18/3208584//drone_lucas-2eHo_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement