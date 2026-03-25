Arab Saudi Tak tutup Kemungkinan Ikut Serang Iran, Dubes Faisal: Akan Dibahas Kerajaan

JAKARTA - Arab Saudi berpotensi bergabung dengan Amerika Serikat (AS) untuk menyerang Iran menyusul serangan Teheran ke sejumlah negara Teluk, demikian diungkap Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al Amoudi. Dia mengatakan bahwa hal tersebut perlu dibahas secara khusus oleh para pemimpin Kerajaan.

"Itu tentu akan diambil ataupun akan dibahas khusus oleh para pemimpin di Kerajaan Arab Saudi dan dalam momen yang tepat untuk dibahasnya," terang Dubes Faisal dalam konferensi persnya di kediaman dinasnya, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/3/2026) malam.

Kendati demikian, kata dia, pada prinsipnya Kerajaan Arab Saudi tidak akan ragu dalam mengambil langkah tegas untuk mempertahankan kedaulatan teritorialnya.

Kerajaan Arab Saudi berkomitmen penuh untuk melindungi warga negara serta seluruh penduduk yang tinggal di dalam wilayah Kerajaan.

"Seandainya ada tindakan-tindakan yang mengakibatkan atau mengancam Kerajaan Saudi, sekali lagi Arab Saudi tidak akan tinggal diam," ujarnya.