Dubes Arab Saudi: Situasi Aman, Ibadah Haji Berjalan Sesuai Rencana

JAKARTA - Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menegaskan kondisi keamanan dalam negeri saat ini aman dan kondusif. Hal ini sekaligus memberikan kepastian bagi para calon jemaah haji dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang akan melaksanakan ibadah di Tanah Suci.

Pernyataan tersebut disampaikan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al Amoudi, menanggapi pertanyaan awak media terkait meningkatnya eskalasi di kawasan Timur Tengah.

“Kami ingin menyampaikan bahwa Kerajaan Arab Saudi, alhamdulillah, sampai saat ini dalam kondisi aman,” kata Faisal dalam konferensi pers di kediaman dinasnya di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/3/2026).

Ia memastikan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji tahun ini tetap berjalan sesuai rencana yang telah disusun pemerintah Arab Saudi.

“Berkaitan dengan situasi yang berkembang maupun pelaksanaan haji, semuanya tetap berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan diharapkan berlangsung lancar,” ujarnya.

(Awaludin)

