Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dubes Arab Saudi: Situasi Aman, Ibadah Haji Berjalan Sesuai Rencana

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 25 Maret 2026 |02:10 WIB
Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al Amoudi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menegaskan kondisi keamanan dalam negeri saat ini aman dan kondusif. Hal ini sekaligus memberikan kepastian bagi para calon jemaah haji dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang akan melaksanakan ibadah di Tanah Suci.

Pernyataan tersebut disampaikan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al Amoudi, menanggapi pertanyaan awak media terkait meningkatnya eskalasi di kawasan Timur Tengah.

“Kami ingin menyampaikan bahwa Kerajaan Arab Saudi, alhamdulillah, sampai saat ini dalam kondisi aman,” kata Faisal dalam konferensi pers di kediaman dinasnya di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/3/2026).

Ia memastikan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji tahun ini tetap berjalan sesuai rencana yang telah disusun pemerintah Arab Saudi.

“Berkaitan dengan situasi yang berkembang maupun pelaksanaan haji, semuanya tetap berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan diharapkan berlangsung lancar,” ujarnya.

(Awaludin)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Haji Dubes Arab Saudi Haji 2026
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/337/3208059//penasihat_khusus_presiden_bidang_urusan_haji_muhadjir_effendy-LKUg_large.jpg
Konflik Timur Tengah Memanas, Pemerintah Siapkan Skenario Haji 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/337/3207342//haji-yeHi_large.jpg
Haji 2026 Berpotensi Ditunda Imbas Konflik Timur Tengah, MUI: Bangun Optimisme!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/337/3206825//plt_direktur_perlindungan_wni_kemlu_heni_hamidah-y5FP_large.jpg
Kemlu: Arab Saudi Belum Umumkan Perubahan Penyelenggaraan Haji 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206648//menteri_haji_dan_umrah_m_irfan_yusuf-We0r_large.jpg
Harga Minyak Naik, Menhaj Sebut Maskapai Haji Belum Ajukan Perubahan Harga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3204128//jamaah_haji_indonesia-qDiA_large.jpg
162 Ribu Visa Jemaah Haji Sudah Diproses, Kemenhaj Target Rampung Awal Maret
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/320/3202273//beras_bulog-kmSW_large.jpg
215 Ribu Jamaah Haji Indonesia Akan Disuplai Beras Bulog
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement