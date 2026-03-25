Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Arab Saudi Makim Geram, Rudal Balistik Iran Hujani Permukiman dan Situs Vital

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 25 Maret 2026 |00:01 WIB
A
A
A

JAKARTA – Kerajaan Arab Saudi mengecam keras serangan Iran terhadap sejumlah kawasan di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi. Kecaman ini dikeluarkan menyusul meningkatnya eskalasi di kawasan belakangan ini.

Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al Amoudi, menegaskan bahwa tindakan agresi yang terus berlanjut ini telah menciptakan ketidakstabilan di kawasan.

"Saya ingin menegaskan kembali posisi ataupun sikap dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang menolak dan mengecam tindakan yang dilakukan oleh Iran dengan melakukan penyerangan terhadap Kerajaan Arab Saudi dan juga kepada negara-negara teluk lainnya, serta negara-negara Arab dan Islam di sana," kata Dubes Faisal dalam konferensi persnya, Selasa (24/3/2026).

Menurutnya, aksi tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap berbagai perjanjian internasional yang mengatur hubungan antarnegara.

Dubes Faisal juga menyoroti dampak kemanusiaan dari serangan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa target serangan yang dilancarkan Iran turut menyasar pemukiman penduduk dan pusat-pusat vital.

"Dan tindakan itu tentu tidak saja terhadap masyarakat sipil tapi rumah-rumah penduduk dan juga pusat-pusat vital lainnya yang telah mengakibatkan banyak korban, baik materiil ataupun non-materiil," ujarnya.

Dubes Faisal mengatakan bahwa tindakan Iran telah mengakibatkan hilangnya kepercayaan (distrust) dari negara-negara di kawasan maupun komunitas internasional secara umum. Ia menilai sikap Iran saat ini sangat bertolak belakang dengan upaya menjaga kedamaian.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement