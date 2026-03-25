HOME NEWS NASIONAL

Surat Edaran Picu Kepanikan Antrean BBM Mengular di Kalbar, Ini Respons Mendagri

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 25 Maret 2026 |18:07 WIB
Mendagri Tito Karnavian (foto: Okezone)
JAKARTA – Lonjakan antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kalimantan Barat memicu kepanikan publik akibat kebijakan pembatasan.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan antrean panjang terjadi di berbagai daerah seperti Pontianak, Singkawang, hingga Bengkayang. Namun, kondisi tersebut justru memburuk setelah dua pemerintah daerah menerbitkan surat edaran pembatasan pembelian BBM.

Alih-alih meredam antrean, kebijakan tersebut malah memicu reaksi berantai di masyarakat yang menafsirkan adanya potensi kelangkaan.

“Untuk mengurangi antrean, maka dua kepala daerah ini mengeluarkan surat edaran dan membatasi pengisian BBM sejumlah tertentu. Yang terjadi, diterjemahkan, ‘oh berarti ini BBM akan kurang.’ Akhirnya malah makin panjang. Nah, dengan dasar itu, terjadi panic buying,” kata Tito di Kantor Staf Kepresidenan, Rabu (25/3/2026).

“Padahal niatnya tadinya mengurangi antrean, supaya orang cepat dapat. Batasnya 30 liter kalau tidak salah,” sambungnya.

 

