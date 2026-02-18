Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Masjid Istiqlal Sediakan Takjil untuk Ribuan Jamaah hingga Kursus Gratis Bahasa Asing saat Ramadhan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |18:57 WIB
Masjid Istiqlal Sediakan Takjil untuk Ribuan Jamaah hingga Kursus Gratis Bahasa Asing saat Ramadhan
Menteri Agama, Nasaruddin Umar/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Masjid Istiqlal akan menyiapkan makanan untuk ribuan jamaah yang ingin berbuka puasa selama bulan suci Ramadhan 1447 H. Selain itu, berbagai kegiatan juga akan digelar di masjid terbesar di Asia Tenggara tersebut.

Demikian disampaikan Menteri Agama, Nasaruddin Umar di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Rabu (18/2/2026).

“Di sini rutin kita lakukan buka puasa. Buka puasa di Istiqlal ini kalau hari-hari weekend, misalnya Jumat, Sabtu, Minggu, antara 7.000 sampai 10.000 orang kita beri makan nasi boks. Nah kalau hari-hari biasa sekitar 4.000 sampai 5.000 orang,” kata Nasaruddin Umar.

Nasaruddin yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal menyebutkan, pihaknya juga akan melaksanakan kegiatan sholat tarawih.

“Sebelum salat Tarawih dimulai, kita tampilkan qari-qari internasional. Qari-qari internasional ini digilir sampai hari terakhir Ramadan. Dan habis itu kita tampilkan penceramah kultum dan itu kita ambil orang-orang yang sangat populer, apakah populer karena keilmuannya atau populer itu karena artisnya atau artis yang religius ya. Kemudian juga penceramah kondang, kita juga undang mereka,” ujar dia.

Dia melanjutkan, nantinya akan ada juga kegiatan Nuzulul Quran yang bisa diikuti oleh negara-negara tetangga. Kegiatan ini merupakan bentuk kerja sama antara Menteri Agama dengan Menteri Agama lainnya, mulai dari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura.

“Nanti juga takbirnya kita takbir bareng dengan masjid-masjid raya yang ada di ibu kota-ibu kota Asia Tenggara. Jadi kita saling saut-menyahut itu takbir,” ungkapnya.

Selama bulan suci Ramadhan, Istiqlal juga akan menggelar kursus sejumlah bahasa, mulai dari Inggris, Mandarin, Arab, Prancis dan bahasa Indonesia untuk warga asing.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202299//menag-lYfW_large.jpg
Menag Jadi Penceramah Sholat Tarawih Pertama di Istiqlal, Bakal Bicara Eco-Theology
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202233//penumpang_kai-DXxg_large.jpg
KAI Siapkan Aturan Khusus Ramadhan, Penumpang Bisa Buka Puasa di Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/25/3202199//arabsaudi-EAuP_large.jpg
Tok! 3 Negara Ini Resmi Mulai Puasa Ramadhan 2026 pada 19 Februari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/320/3202187//kapal-l4m6_large.jpg
Jumlah Penumpang Kapal Penyeberangan Merak-Bakauheni Diprediksi 3,75 Juta saat Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/298/3202178//sahur-hHYA_large.jpg
Rekomendasi 30 Variasi Menu Sahur dan Resep Simpel Selama Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/320/3202184//pns-aiyU_large.jpeg
Jam Kerja PNS Selama Ramadhan 2026, Cek Jadwalnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement