HOME NEWS NASIONAL

KAI Siapkan Aturan Khusus Ramadhan, Penumpang Bisa Buka Puasa di Kereta

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |13:50 WIB
KAI Siapkan Aturan Khusus Ramadhan, Penumpang Bisa Buka Puasa di Kereta
Penumpang KAI (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kereta Api Indonesia kembali memberlakukan kebijakan khusus bagi pengguna LRT Jabodebek yang menjalankan ibadah puasa. Selama bulan Ramadhan, penumpang diperbolehkan berbuka puasa di dalam rangkaian kereta maupun di area stasiun mulai waktu azan Magrib hingga pukul 19.00 WIB.

Manager of Public Relations LRT Jabodebek, Radhitya Mardika menjelaskan, kebijakan ini merupakan bentuk pelayanan kepada pengguna agar tetap nyaman menjalankan ibadah puasa tanpa mengganggu ketertiban perjalanan. 

Kebijakan ini juga mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang masih berada dalam perjalanan saat waktu berbuka tiba, khususnya pada jam pulang kerja yang menjadi periode mobilitas tertinggi di kawasan Jabodebek.

“Saat waktu berbuka, pengguna LRT Jabodebek diperbolehkan mengonsumsi makanan dan minuman ringan seperti kurma, roti, dan air minum. Namun, tidak diperkenankan mengonsumsi makanan berat atau yang berbau menyengat demi menjaga kenyamanan bersama,” ujarnya, Rabu (18/2/2026).

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
buka puasa KAI ramadhan
Telusuri berita news lainnya
