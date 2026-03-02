Iran Bombardir Yerusalem Barat Israel, 6 Orang Terluka

YERUSALEM – Serangkaian ledakan keras terdengar di langit Yerusalem Barat menyusul bunyi sirine serangan udara setelah militer Israel menyatakan mendeteksi peluncuran rudal dari Iran. Enam orang dilaporkan terluka.

"Beberapa saat yang lalu, [militer Israel] mengidentifikasi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayah Negara Israel," demikian pernyataan resmi pihak militer,” melansir Aljazeera, Senin (2/3/2026).

"Sistem pertahanan sedang beroperasi untuk mencegat ancaman tersebut."

Layanan ambulans Israel melaporkan bahwa tim medis mereka tengah menangani seorang pria berusia 50-an dengan kondisi luka sedang, serta lima orang lainnya yang luka ringan di lokasi hantaman rudal.

Menurut laporan media Israel, rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan bahwa hantaman rudal Iran tersebut menciptakan kawah besar di tengah jalan dan merusak sebuah mobil.

(Arief Setyadi )

