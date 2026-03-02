Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran Bombardir Yerusalem Barat Israel, 6 Orang Terluka

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |06:52 WIB
Iran Bombardir Yerusalem Barat Israel, 6 Orang Terluka
Rudal Iran hancurkan bangunan di Israel (Foto: AP)
A
A
A

YERUSALEM – Serangkaian ledakan keras terdengar di langit Yerusalem Barat menyusul bunyi sirine serangan udara setelah militer Israel menyatakan mendeteksi peluncuran rudal dari Iran. Enam orang dilaporkan terluka.

"Beberapa saat yang lalu, [militer Israel] mengidentifikasi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayah Negara Israel," demikian pernyataan resmi pihak militer,” melansir Aljazeera, Senin (2/3/2026).

"Sistem pertahanan sedang beroperasi untuk mencegat ancaman tersebut."

Layanan ambulans Israel melaporkan bahwa tim medis mereka tengah menangani seorang pria berusia 50-an dengan kondisi luka sedang, serta lima orang lainnya yang luka ringan di lokasi hantaman rudal.

Menurut laporan media Israel, rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan bahwa hantaman rudal Iran tersebut menciptakan kawah besar di tengah jalan dan merusak sebuah mobil.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/18/3204444/donald_trump-qT1z_large.jpg
Trump Sebut Perang AS-Iran Bisa Berlangsung Empat Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204438/opini-MLk4_large.jpg
Empat Alasan Iran Menuntut Balas atas Syahidnya Ali Khamenei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/18/3204417/iran-fLya_large.jpg
Iran Bentuk Dewan Kepemimpinan Usai Ali Khamenei Gugur dalam Serangan AS-Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/18/3204413/israel_serang_teheran_iran-KJ4i_large.jpg
Israel Klaim Jatuhkan 1.200 Bom di Iran dalam Satu Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/18/3204281/iran-Owrn_large.jpg
Menlu Iran Pastikan Khamenei Masih Hidup di Tengah Serangan AS-Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/18/3204286/perang-ER6m_large.jpg
Rusia Peringatkan AS-Israel: Situs Nuklir di Iran Tak Boleh Jadi Target Serangan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement