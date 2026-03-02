Empat Alasan Iran Menuntut Balas atas Syahidnya Ali Khamenei

(Oleh: M Sholeh Basyari, Direktur Ekskutif Center Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS), Jakarta)

KESYAHIDAN Ali Khamenei, tampaknya bukan penanda pereda ketegangan. Konflik Amerika-Israel melawan Iran besar kemungkinan makin membara. Oleh karena itu, Amerika belum buru-buru menarik semua armadanya dari kawasan Timur Tengah. Israel juga masih gencar melakukan provokasi.

Sementara, Hauthi dan Hizbullah, juga proxy Iran lain di Iraq, juga tengah melakukan pergeseran posisi mendekati perbatasan darat Iran.

Setidaknya ada empat konteks yang mendasari kenapa konflik ini akan berlangsung lama?

Pertama, pasca Bung Karno, Josep Boz Tito, Nehru dan Gamal Abdul Nasser, juga, Fidel Castro, tokoh serius yang berani melawan Amerika "hanya" Ayatullah Ali Khamenei. Sejatinya publik internasional banyak yang simpatik pada Iran. Ali Khamenei memenuhi dan mengisi hajat publik internasional tidak sekedar tandingan (counterculture), melainkan bagaimana bersikap "humanizing the face of enemy" (memanusiakan musuh).

Kedua, sejatinya, konflik As Israel melawan Iran, tidaklah terlalu prinsip. Konflik itu tak beda dengan operasi Amerika di Venezuela. Konflik ini polanya khas Amerika. Konflik serupa yang publik juga sangat paham seperti terjadi sebelumnya di Libya, Iraq, Suriyah. Serangkaian konflik yang dibangun atas tudingan sumir: nuklir.

Padahal musabab utama sejumlah operasi militer tersebut mulai dari pengalihan isu dalam negeri As maupun Israel, hingga

"sekadar" validasi atas superioritas As. Untuk alasan yang terakhir ini setidaknya seperti pidato Donald Trump "rezim ini (Iran) segera menyadari, bahwa tidak seorangpun boleh menantang kekuatan dan kehebatan angkatan bersenjata Amerika".