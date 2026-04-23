Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNPB: Karhutla Hanguskan Satu Hektare Lahan di Kutai Barat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |03:10 WIB
BNPB: Karhutla Hanguskan Satu Hektare Lahan di Kutai Barat
Kebakaran Hutan dan Lahan (foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kejadian bencana pada periode 21–22 April 2026. Hasil pencatatan menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi masih mendominasi kejadian di Tanah Air.

Salah satu kejadian yang tercatat yakni peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kampung Sekolaq Joleq, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, pada Selasa (21/4). Dilaporkan, api membakar satu hektare lahan perkebunan.

"BPBD Kabupaten Kutai Barat melaporkan bahwa satu hektare lahan perkebunan terbakar," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).

Dalam upaya penanganan kebakaran, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Kutai Barat mengerahkan tiga unit mobil ke lokasi kejadian. Kini, ia menyebut api berhasil dipadamkan.

"Berdasarkan laporan terkini, api telah padam dan situasi aman terkendali," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement