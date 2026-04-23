BNPB: Karhutla Hanguskan Satu Hektare Lahan di Kutai Barat

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kejadian bencana pada periode 21–22 April 2026. Hasil pencatatan menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi masih mendominasi kejadian di Tanah Air.

Salah satu kejadian yang tercatat yakni peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kampung Sekolaq Joleq, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, pada Selasa (21/4). Dilaporkan, api membakar satu hektare lahan perkebunan.

"BPBD Kabupaten Kutai Barat melaporkan bahwa satu hektare lahan perkebunan terbakar," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).

Dalam upaya penanganan kebakaran, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Kutai Barat mengerahkan tiga unit mobil ke lokasi kejadian. Kini, ia menyebut api berhasil dipadamkan.

"Berdasarkan laporan terkini, api telah padam dan situasi aman terkendali," ucapnya.