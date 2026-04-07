HOME NEWS NASIONAL

2 Prajurit TNI Diduga Jadi Beking Penyalahgunaan BBM Subsidi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |19:59 WIB
Ilustrasi Prajurit TNI
JAKARTA - Dua prajurit TNI diduga terlibat dalam kasus dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di wilayah Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Tengah (Jateng) pada tahun 2025.

Wakil Komandan Puspom TNI Marsekal Pertama Bambang Suseno mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya masih mendalami keterlibatan dua personel TNI di kasus tersebut.

"Tahun 2025 itu diduga ada dua personel yang terlibat terkait dengan penyalahgunaan BBM. Ini masih dalam proses penyidikan di Pomdam wilayah," kata Bambang saat menghadiri konferensi pers pengungkapan dugaan penyalahgunaan BBM dan Elpiji bersubsidi yang diungkap Polri, Selasa (7/4/2026).

TNI kata dia, tidak akan memberikan ruang bagi prajurit yang terlibat penyalahgunaan BBM atau LPG subsidi. Ia memastikan proses hukum akan berjalan transparan sesuai dengan lokasi kejadian (locus).

"TNI tidak akan mentolerir, akan menindak tegas apabila ada terduga pelaku atau beking oknum TNI. Karena, ini sudah menjadi komitmen dari pimpinan bahwa ini akan ditindak tegas," ujarnya.

Bambang menambahkan, Puspom TNI juga membuka pintu bagi masyarakat yang memiliki informasi mengenai keterlibatan oknum TNI lainnya.

"Kami membuka kesempatan untuk pengaduan bagi rekan-rekan yang mengetahui, silakan, dilaporkan langsung ke Puspom TNI ataupun kepada Pomdam wilayah," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Moh Irhamni mewanti-wanti agar tidak ada anggota polisi yang bermain atau menjadi 'beking' dalam bisnis ilegal ini.

 

Viral! Warga Nyaris Bentrok dengan Prajurit di Lenteng Agung, Ini Penjelasan Jenderal TNI AD
Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga 2026, Purbaya: Kita Punya Bantalan Rp420 Triliun
Purbaya Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir 2026
TNI Santuni dan Tanggung Biaya Pengobatan Korban Kecelakaan di Kalideres
Sopir Truk TNI Tabrak Motor di Kalideres Diperiksa Denpom
SBY Desak PBB Hentikan Penugasan UNIFIL di Medan Perang yang Masih Membara
