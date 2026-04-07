Persit Kodam Jaya Genjot Kemandirian Ekonomi Lewat Kreativitas

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |21:13 WIB
Persit Kodam Jaya Genjot Kemandirian Ekonomi Lewat Kreativitas
Persit Kodam Jaya genjot kemandirian ekonomi lewat kreativitas (Foto: Ist)
JAKARTA - Organisasi persatuan istri prajurit TNI Kodam Jaya atau Persit Kartika Chandra Kirana mendorong kemandirian ekonomi. Lewat kreativitas, para anggotanya dilatih untuk tumbuh dan berkarya.

Dengan semangat pemberdayaan dan kebersamaan anggota Persit Kartika Chandra Kirana Ranting 2 Yonkav 7 Cabang XIII Brigkav 1 PD Jaya melahirkan Pragosa Bag. Dalam keterangan resminya, Selasa (7/4/2026), perjalanan Pragosa Bag dimulai pada 2024, di mana saat itu Persit Ranting 2 Yonkav 7 dipimpin Indah Hanung. 

Persit Ranting 2 Yonkav 7, di bawah kepemimpinannya tidak hanya fokus pada kegiatan rutin organisasi. Namun, juga diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif dan bernilai ekonomi.

Saat kepemimpinan bergeser Irma Wahyuansyah, Pragosa Bag semakin berkembang dan akan ikut serta dalam Pameran Persit Bisa Vol.2 dengan menampilkan ide-ide dan kreasi baru. Bahkan, Persit KCK Ranting 2 Yonkav 7 memiliki gagasan yang lebih untuk mengadakan pelatihan ketrampilan dengan menghadirkan pelatih keterampilan khusus. 

"Tujuannya untuk membekali para anggota dengan kemampuan membuat produk yang memiliki nilai jual, sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan," ujar Irma.

