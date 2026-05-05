Fakhiri Minta Papua Berkontribusi untuk Kebutuhan Pangan Nasional

PAPUA - Gubernur Papua Matius Fakhiri, menekankan bahwa Papua berkomitmen untuk terus meningkatkan produksi komoditas strategis, termasuk jagung, untuk memperkuat ketahanan pangan daerah.

"Papua tidak hanya harus mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi nyata bagi kebutuhan pangan nasional," ujarnya saat melakukan Panen Raya Jagung Nasional di Kampung Sanggaria, Keerom, dikutip, Selasa (5/5/2026).

Kegiatan ini kata dia, menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pertanian sekaligus mendorong kemandirian pangan di Tanah Papua.

“Hasil panen kali ini mencapai sekitar 30 ton dari lahan seluas 6 hektar. Ini membuktikan bahwa jika dikelola dengan baik, sektor pertanian kita mampu memberikan hasil yang signifikan,” ujar mantan Kapolda Papua tersebut.

Dia juga menegaskan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat Papua, khususnya para petani. Hal ini diwujudkan melalui berbagai program strategis.