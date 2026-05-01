Cegah Konflik, Penetapan Batas Desa Harus Segera Diselesaikan Secepatnya!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |08:09 WIB
Dirjen Bina Pemdes, La Ode Ahmad P Bolombo
JAKARTA – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan batas desa sangat penting untuk segera diselesaikan. Pasalnya, penegasan batas desa untuk menciptakan kepastian hukum, perencanaan pembangunan tepat sasaran, dan mengurangi konflik antar desa.

“Serta mendukung efektivitas pemerintah desa, dan dasar dalam penataan wilayah luas (kabupaten, provinsi, dan negara),” ujar Dirjen Bina Pemdes, La Ode Ahmad P Bolombo, saat Kick Off Meeting Penegasan Batas Desa Bagi Pemerintah Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP) di Manado, Sulawesi Utara, dikutip, Jumat (1/5/2026).

Kemendagri berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN hingga Bank Dunia menggelar kegiatan ini selama lima tahun dari 2025 -2029 dengan total target 5.000 desa. Pada tahap pertama, penegasan batas desa dilakukan di tiga kabupaten di Sulawesi, yaitu Bolaang Mongondow di Sulawesi Utara, Donggala dan Toli Toli di Sulawesi Tengah.

Penegasan batas desa akan dilakukan di 457 desa. Kabupaten Bolaang Mongondow mencakup seluruh desa yang berjumlah 200 desa. Untuk Kabupaten Donggala sebanyak 154 desa dan Kabupaten Toli Toli sebanyak 103 desa.

“Maksudnya, meningkatkan kapasitas dan koordinasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penetapan batas desa yang tertib dan sesuai regulasi. Tujuan ILASPP adalah mendukung pemerinta daerah di tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan penetapan batas desa,” katanya.

Dia menjelaskan, hingga saat ini penegasan batas desa mencapai 14,49 persen atau sebanyak 10.909 desa di seluruh Indonesia.

 

