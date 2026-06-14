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Pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi Mulai Dibangun, Salah satunya di IKN

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 14 Juni 2026 |19:01 WIB
Pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi Mulai Dibangun, Salah satunya di IKN
Pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi Mulai Dibangun
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JAKARTA  - Pemerintah mulai membangun Sekolah Nasional Terintegrasi. Sekolah ini salah satunya juga akan didirikan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan, bahwa Sekolah Nasional Terintegrasi ini dirancang sebagai sekolah unggulan nonasrama yang akan memberikan layanan pendidikan berkualitas dengan standar yang terintegrasi.

“Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan merencanakan akan membangun 100 sekolah nasional terintegrasi," kata Mu'ti,  Minggu (14/6/2026).

Saat ini kata dia, sudah ada 36 usulan sekolah yang terseleksi, dan akan dimulai pembangunannya pada tahun 2026 ini.

Pada tahap awal, lima sekolah akan dibuka dengan memanfaatkan gedung Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikdasmen di daerah.

"Satu sekolah akan dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN), dan sembilan sekolah lainnya akan dibangun baru di daerah yang telah ditetapkan,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

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