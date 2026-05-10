Pemerintah Gandeng Homeless Media, Dewan Pers: Jangan Dijadikan Humas!

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 10 Mei 2026 |14:42 WIB
JAKARTA  - Dewan Pers menanggapi langkah Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) yang menggandeng homeless media atau New Media Forum sebagai mitra komunikasi publik.

"Pemerintah kalau toh ada perhatian pada homeless media, kalau itu dianggap sebagai satu realitas masyarakat, itu kan bagus. Pemerintah itu harus tanggap pada realitas masyarakatnya, salah satunya muncul homeless media," kata Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidawat ditemui di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Minggu (10/5/2026).

Oleh karena itu, kata dia, sekarang yang ditunggu adalah apa kebijakan pemerintah untuk meregulasi dan memberdayakan homeless media ini. Dia berharap keterlibatan mereka tetap menjaga sirkulasi informasi yang berkualitas.

"Jangan hendaknya mereka itu menjadi humas. Humas sudah ada lagi posisinya. Media massa itu bukan humas pemerintah, tapi mitra yang sejajar untuk saling berbagi informasi demi kesehatan tubuh masyarakat," ujarnya.

Dia mengibaratkan media itu bagaikan seorang dokter yang menyampaikan ada bagian dari tubuh dalam hal ini disebutnya adalah Pemerintah, yang kurang sehat. Sang pasien tentu akan berterima kasih terhadap masukan yang disampaikan dokter tersebut.

 

Komdigi: Pers Benteng Pertahanan Melawan Hoaks dan Disinformasi
Pers Masih Jadi Rujukan Utama Masyarakat di Tengah Ledakan Informasi
Satpol PP Dilibatkan Antisipasi Ancaman Darurat Sampah Nasional
Yusril Minta Persidangan Perkara Andrie Yunus Berjalan Adil, Pemerintah Tidak Akan Intervensi!
Prabowo di KTT ASEAN: Kita Harus Hati-Hati agar Tidak Terjadi Gangguan di Wilayah Sendiri
Kemenag Bentuk Tim AHWA, Apa Saja Tugasnya?
