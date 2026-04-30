Pentingnya Literasi Media dan Etika, Jangan Asal Kejar Engagement

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |11:51 WIB
Pentingnya Literasi Media dan Etika, Jangan Asal Kejar Engagement
Pentingnya Literasi Media dan Etika, Jangan Asal Kejar Engagement (Ist)
JAKARTA - Literasi media dan etika merupakan hal penting dalam perkembangan digitalisasi saat ini. Dosen Jurusan Komunikasi dan Desain, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan mengingatkan pentingnya hal tersebut khususnya dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, kepada usia siswa/siswi di SMK Negeri 5, Tangerang Selatan. 

1. Pentingnya Literasi Media dan Etika

Terkait hal ini, digelar kegiatan bertema “Sosialisasi dan Edukasi Konstruksi Realitas Media Sosial: Antara Media Maya dengan Dunia Empiris di SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan”. Kegiatan ini menyasar siswa yang sedang menekuni maupun yang baru mulai menekuni profesi-profesi seperti wartawan, content creator atau influencer. 

Siswa tak hanya dilatih menciptakan konten yang menarik, informatif, bermanfaat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi, siswa juga ditanamkan kejujuran dan etika dalam industri dengan persaingan yang sangat ketat ini.

“Persoalan kejujuran dan etika dituntut dalam semua profesi, termasuk dunia jurnalistik, dan content creator atau influencer," ujar Kaprodi Ilmu Komunikasi, Universitas Pamulang, Katry Anggraini, dikutip Kamis (30/4/2026).

Ia pun mengingatkan agar tak semata-mata menjual cerita bohong demi mendapatkan engagement. 

