Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pers Masih Jadi Rujukan Utama Masyarakat di Tengah Ledakan Informasi

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 10 Mei 2026 |08:33 WIB
Pers Masih Jadi Rujukan Utama Masyarakat di Tengah Ledakan Informasi
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat/Okezone
A
A
A

JAKARTA– Keberadaan pers masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai rujukan utama terpercaya di tengah ledakan informasi yang luar biasa terjadi saat ini.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat dalam sambutannya di acara Fun Walk bertajuk 'World Presss Freedom Day 2026' di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (10/5/2026).

Menurutnya, posisi pers saat ini sedang berada dalam tantangan yang memacu adrenalin. Namun, Komaruddin justru menganggap kondisi ini justru mengasyikkan.

“Ibarat perenang, itu justru mengasyikkan. Bagaimana kemudian kita membaca situasi, kemudian memperkokoh posisi kita, sehuhgga satu saat pasti akan menemukan model baru,  menemukan satu echo-echo baru, mungkin juga menemukan sati titik koordinat baru,” ujarnya.

Komaruddin melanjutkan, informasi telah menjadi kebutuhan primordial manusia, setara dengan kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan tidur. Namun, informasi penting yang dibutuhkan tentunya berasal dari sumber yang terpercaya atau reliable.

"Oleh karena itu, saya yakin sekali dan kita harus berada pada posisi itu, bagaimana kita menjadi sumber informasi, analisis berita yang reliable. Dengan demikian, pers itu mutlak akan diperlukan," ujarnya.

Dia juga menekankan tentang pentingnya kualitas informasi tersebut. Ia mengibaratkan pers dengan kebutuhan manusia akan air dan udara yang bersih dan jernih.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Wartawan Pers Jurnalis dewan pers
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/337/3213134//komdigi-y7mb_large.jpg
Menkomdigi: SWSI Jadi Penghubung Generasi dan Penjaga Nilai Jurnalistik di Era Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/337/3213130//wartawan_senior-32La_large.jpg
Wartawan Senior Bentuk SWSI sebagai Wadah Kebersamaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206567//ijti-9i5h_large.jpg
IJTI: Tolak Imperialisme Platform Global di Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/320/3205166//bri-QyMk_large.jpg
BRI Tegaskan Dukungan pada Jurnalisme Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200671//prabowo-LG2o_large.jpeg
HPN 2026, Prabowo: Jurnalis Harus Jadi Pilar Kemajuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200663//pemerintah-DpE0_large.jpg
HPN 2026, Perkuat Peran Pers Hadapi Tantangan Era Digital dan AI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement