Kronologi Pegawai SPPG di Bekasi Dibegal saat Berangkat Kerja, Ditodong Sajam hingga Jatuh

Kronologi Pegawai SPPG di Bekasi Dibegal saat Berangkat Kerja, Ditodong Sajam hingga Jatuh (tangkapan layar CCTV)

JAKARTA - Seorang pegawai satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) berinsial ADS (40) menjadi korban begal di Jalan Patria Jaya, Jatirahayu, Pondok Melati, Kota Bekasi pada Selasa (20/1/2026) sekira pukul 03.30 WIB. Peristiwa ini dialami korban ketika ia hendak berangkat kerja.

1. Kronologi SPPG Dibegal

"Awalnya korban berangkat dari rumahnya menggunakan sepeda motor Honda Beat dan menuju ke tempat kerjanya," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Braiel Arnold Rondonuwu dalam keterangannya, Rabu (21/1/2026).

Di lokasi kejadian, korban tiba-tiba dipepet dua orang pelaku dengan menggigit satu motor. Dari rekaman CCTV yang beredar pelaku sempat menodongkan senjata tajam hingga korban terjatuh dari motornya.

"Korban dipaksa untuk menepi dan motor korban dirampas oleh pelaku. Selanjutnya setelah berhasil pelaku menguasai motor korban, pelaku meninggalkan korban di tempat kejadian," ujarnya.

Atas kejadian tersebut, ADS langsung melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polsek Pondok Gede. Dari laporan tersebut, polisi langsung melakukan olah TKP dan mencari saksi yang mengetahui kejadian tersebut.

"Piket fungsi Reskrim beserta padal melakukan cek TKP ke tempat kejadian," katanya.

Dari rekaman CCTV, terdengar korban sempat berteriak meminta pertolongan saat terjatuh dari motornya. Kondisi perumahan yang sepi karena peristiwa terjadi dini hari membuat warga tak bisa segera membantu korban.



(Erha Aprili Ramadhoni)