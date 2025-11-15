Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Begal Bersenpi Rampas Motor Karyawan di Bekasi, Videonya Viral di Medsos

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 15 November 2025 |11:40 WIB
Begal Bersenpi Rampas Motor Karyawan di Bekasi, Videonya Viral di Medsos
Begal Bersenpi Rampas Motor Karyawan di Bekasi, Videonya Viral di Medsos
JAKARTA - Seorang karyawan menjadi korban pembegalan di Kawasan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Motor milik korban raib dibawa kabur oleh pelaku yang diduga membawa senjata api.

Dari video viral yang dilihat Okezone, tampak korban dipepet pelaku hingga terjatuh. Korban sempat berupaya meminta tolong.

"Motor korban diambil pelaku," kata Kapolsek Babelan, Kompol Wito dikutip Sabtu (15/11/2025).

Wito menjelaskan, kejadian itu terjadi pada Rabu (12/11) lalu pukul 03.30 WIB. Korban dibegal saat dalam perjalanan berangkat kerja ke Jakarta.

"Jadi, kalau dari keterangan korban, saat kita cek TKP (tempat kejadian perkara), itu dia mau kerja, tiba-tiba ditarik tasnya. Nggak seimbang, kemudian oleng, terus jatuh," ujar dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
