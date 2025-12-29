Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Tetapkan 2 Tersangka Pengusiran Nenek Elina, Begini Tampang Pelaku saat Diborgol

Hari Tambayong , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |21:38 WIB
Polisi Tetapkan 2 Tersangka Pengusiran Nenek Elina, Begini Tampang Pelaku saat Diborgol
Samuel, tersangka pengusiran nenek Elina (Foto: Hari Tambayong/Okezone)
A
A
A

SURABAYA – Penyidik Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur menetapkan dua tersangka pengusiran paksa disertai kekerasan terhadap nenek Elina Widjajanti. Penetapan keduanya sebagai tersangka dilakukan setelah gelar perkara.

Dua tersangka tersebut adalah Samuel Ardi Kristanto dan MY. Samuel langsung dijemput tim penyidik Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur dengan tangan terborgol kabel ties.

“Kami sudah melakukan penangkapan terhadap SAK (Samuel) dan sekarang sudah dilakukan pemeriksaan,” kata Direskrimum Polda Jawa Timur Kombes Pol Widiatmoko, Senin (29/12/2025).

Samuel tiba di Gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur tanpa memberikan keterangan apa pun kepada awak media. Samuel langsung dilakukan penahanan.

Widiatmoko menambahkan, sementara MY masih akan dilakukan pemanggilan pada hari ini. Keduanya dijerat Pasal 170 KUHP tentang kekerasan.

Sebelumnya, nenek berusia 80 tahun diusir paksa oleh oknum organisasi kemasyarakatan dari rumah yang ditinggalinya. Video pengusiran paksa yang disertai kekerasan itu pun viral.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191998/viral-r6Og_large.jpg
Viral! Sejumlah Orang di Pulogadung Jaktim Siram Air Keras ke Petugas Keamanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191988/viral-ykAh_large.jpg
Profil Kolonel Ali Imran, Perwira Kopassus yang Viral Usai Lucuti Bendera GAM di Lhokseumawe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191350/viral-v5xK_large.jpg
Viral Penumpang Dimaki Emak-Emak karena Rebutan Kursi, Begini Reaksi TransJakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191335/viral-fICN_large.jpg
Ini Ramalan Baba Vanga untuk Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190057/viral-cU73_large.jpg
Resbob di-DO dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Buntut Hina Persib dan Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190039/resbob-NvW0_large.jpg
Youtuber Resbob Ditangkap Terkait Dugaan Hina Suku Sunda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement