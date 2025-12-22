Ini Ramalan Baba Vanga untuk Tahun 2026

JAKARTA - Ramalan Baba Vanga kembali menjadi sorotan publik setelah sejumlah prediksi yang dikaitkan dengan peramal buta asal Bulgaria itu disebut-sebut mengarah pada peristiwa besar di tahun 2026. Sosok Baba Vanga memang kerap dibahas setiap akhir tahun karena ramalannya sering dianggap relevan dengan kondisi global.

Vangeliya Pandeva Gushterova atau kerap disapa Baba Vanga, diyakini pernah meramalkan berbagai kejadian dunia, mulai dari konflik geopolitik hingga bencana alam. Meski kebenarannya masih diperdebatkan, ramalan tersebut terus menarik perhatian masyarakat internasional.

Ramalan Baba Vanga untuk Tahun 2026

Dalam sejumlah sumber internasional, ramalan Baba Vanga untuk 2026 disebut sebagai salah satu yang paling mengkhawatirkan. Prediksi ini mencakup isu besar yang berkaitan dengan keselamatan manusia dan kondisi planet Bumi.

Salah satu ramalan yang paling banyak dibicarakan adalah kemungkinan terjadinya konflik besar di Eropa. Konflik ini disebut-sebut berpotensi melibatkan banyak negara dan berdampak luas pada stabilitas global.

Selain konflik, Baba Vanga juga dikaitkan dengan ramalan tentang kerusakan Bumi hingga mencapai sekitar delapan persen. Kerusakan tersebut dikaitkan dengan perubahan iklim ekstrem, bencana alam besar, serta dampak ulah manusia terhadap lingkungan.

1.Isu Adanya Kontak dengan Alien

Topik menarik dalam ramalan Baba Vanga 2026 adalah kemunculan makhluk luar angkasa. Baba Vanga diyakini memprediksi adanya kontak manusia dengan entitas non-Bumi atau makhluk luar angkasa, meski detailnya tidak pernah dijelaskan secara spesifik.

Isu tentang kontak dengan alien tampaknya sejalan dengan laporan bahwa Presiden AS Donald Trump telah diberi pengarahan tentang adanya UFO dan kehidupan alien yang hidup di antara manusia.

2.Bencana Alam Besar yang Mengguncang Bumi

Salah satu prediksi ramalan Baba Vanga untuk 2026 yang paling dibicarakan adalah potensi bencana alam dahsyat. Dalam interpretasi yang beredar, Vanga dikaitkan dengan gambaran gempa besar, letusan gunung berapi, serta cuaca ekstrem yang disebut-sebut bisa memengaruhi hampir 8% dari permukaan daratan Bumi.

Meski tidak ada catatan asli dari Baba Vanga, isu ini menarik perhatian karena perubahan iklim dan kejadian alam ekstrem telah menjadi isu nyata di era modern saat ini.