Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hari Kelima Pencarian, Tim SAR Temukan Body Part Korban ATR 42-500

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |05:53 WIB
Hari Kelima Pencarian, Tim SAR Temukan Body Part Korban ATR 42-500
Tim SAR Gabungan menemukan body part korban pesawat ATR 42-500 (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Operasi Pencarian dan Pertolongan (SAR) pesawat ATR 42-500 kembali membuahkan hasil. Pada hari kelima operasi, Tim SAR Gabungan menemukan body part korban serta sejumlah barang milik korban.

Temuan tersebut ditemukan di area pencarian wilayah pegunungan Maros–Pangkep, Sulawesi Selatan.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar selaku SAR Mission Coordinator (SMC), Muhammad Arif Anwar, menyatakan bahwa penemuan tersebut merupakan hasil penyisiran intensif yang dilakukan oleh beberapa Search and Rescue Unit (SRU) darat di sekitar lokasi badan dan ekor pesawat.

“Pada hari kelima operasi, Tim SAR Gabungan menemukan bagian tubuh korban berupa tulang serta sejumlah barang pribadi korban di beberapa titik pencarian. Seluruh temuan langsung diamankan sesuai prosedur,” kata Arif, Rabu 21 Januari 2026.

Temuan tersebut selanjutnya diserahkan ke RS Bhayangkara untuk dilakukan proses identifikasi lebih lanjut oleh tim Disaster Victim Identification (DVI).

“Penyerahan body part kepada tim DVI dilakukan untuk proses identifikasi secara medis dan forensik, sehingga identitas korban dapat dipastikan secara akurat,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196736//black_box_pesawat_atr_42_500-oXt0_large.jpg
Tim SAR Temukan Black Box Pesawat ATR 42-500 pada Hari Kelima Pencarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196587//pesawat-Z35s_large.jpg
DVI Polri Identifikasi Korban Kecelakaan Pesawat ATR 42-500
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/340/3196549//pesawat_jatuh-yT1p_large.jpg
Lokasi Jatuhnya Pesawat ATR Jauh dari Jalur Pendakian Gunung Bulusaraung, Evakuasi Berlangsung Dramatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196546//pemerintah-xz9L_large.jpg
Istana Sampaikan Duka Cita Kecelakaan Pesawat ATR dan Bencana di Sejumlah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196536//evakuasi_korban_kedua_pesawat_atr-Lkn2_large.jpg
Berlangsung Dramatis, Korban Kedua Pesawat ATR 42-500 Behasil Dievakuasi dari Medan Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196508//evakuasi_korban_pesawat_atr-CKur_large.jpg
Tim SAR Ungkap Proses Evakuasi Korban Pesawat ATR 42-500 dari Medan Ekstrem
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement