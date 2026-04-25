Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

13 WNI Dicegah Berangkat Haji karena Gunakan Visa Kerja

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 25 April 2026 |17:40 WIB
Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaf (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Satgas Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mencegah 13 warga negara Indonesia (WNI) yang hendak berangkat ke Arab Saudi untuk menjalankan ibadah haji. Mereka dicegah karena visa yang dimiliki tidak sesuai peruntukannya.

"Hingga 21 April 2026, total sudah ada 13 warga negara Indonesia yang dicegah berangkat menuju Arab Saudi," ujar Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaf, di Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (25/4/2026).

"Berdasarkan hasil wawancara, mereka diketahui berniat melaksanakan ibadah haji menggunakan visa kerja. Padahal, visa kerja tidak diperbolehkan oleh Pemerintah Arab Saudi untuk keperluan haji," sambungnya.

Ia menegaskan bahwa penggunaan visa kerja maupun visa ziarah untuk haji tidak diperbolehkan. Hanya visa haji resmi yang diakui untuk menjalankan ibadah tersebut.

"Visa kerja dan visa ziarah juga akan ditolak oleh Pemerintah Arab Saudi jika digunakan untuk berhaji," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
WNI Haji Haji 2026
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/398/3214560//haji-S4rP_large.jpg
Petugas Haji Daker Makkah Mendarat, Kadaker Prioritaskan Persiapan Personel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/398/3214559//jamaah_haji-4xyz_large.jpg
Hari Ke-4 Operasional Haji 2026: 15.349 Jamaah Terbang, 1 Wafat di Madinah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/398/3214470//juru_bicara_kemenhaj_ichsan_marsha-QxvS_large.jpg
Kemenhaj Minta PPIH Embarkasi Minimalkan Kegiatan Seremonial untuk Jamaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214445//haji-d5yx_large.jpg
Kabar Duka, 1 Jamaah Haji Asal Indonesia Meninggal di Madinah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214389//jamaah_haji-yo5b_large.jpg
Mengintip Menu Jamaah Haji 2026, Usung Cita Rasa Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214397//haji-rJfj_large.jpg
Distribusi Konsumsi Jamaah Haji 2026 Kini Berbasis Digital
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement