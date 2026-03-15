24 Ribu Jemaah Umrah Sudah Pulang ke Indonesia Pascakonflik Timur Tengah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |16:40 WIB
Jamaah Umroh (foto: Okezone)
JAKARTA - Sebanyak 24.022 jemaah umrah Indonesia telah pulang ke Tanah Air menggunakan penerbangan internasional dari Arab Saudi menuju Indonesia. Hal itu disampaikan Staf Teknis Urusan Haji pada Kantor Urusan Haji Jeddah, M. Ilham Effendy.

“Hingga 12 Maret 2026, tercatat 24.022 jemaah umrah Indonesia telah kembali ke Tanah Air melalui berbagai penerbangan internasional dari Arab Saudi menuju Indonesia,” kata Ilham, Minggu (15/3/2026).

Ia menyebutkan, berdasarkan laporan pengawasan lapangan Staf Teknis Urusan Haji, sejak 10–12 Maret 2026 sebanyak 3.441 jemaah umrah dipantau dalam proses kepulangan melalui Bandara Jeddah dan Madinah.

“Petugas terus melakukan pengawasan lapangan serta berkoordinasi dengan pihak maskapai dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah untuk memastikan setiap kendala yang dialami jemaah dapat segera ditangani,” ujarnya.

Topik Artikel :
Iran Timur Tengah Jamaah Umroh
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/18/3207084//ilustrasi-rRuw_large.jpg
Hamas Minta Iran Hentikan Serangan Terhadap Negara-Negara Teluk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206795//kemlu_evakuasi_tahap_kedua_34_wni_dari_iran-Fkmt_large.jpg
Pemerintah Evakuasi Tahap Kedua 34 WNI dari Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/18/3206623//viral-KCwv_large.jpg
Benjamin Netanyahu Sudah Berhari-hari Tidak Tampil di Publik, Tewas Dihantam Rudal Iran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/16/3206584//ilustrasi-bRA0_large.jpg
Iran Ancam Serang Kantor Google, Microsoft, Hingga Nvidia di Timteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/320/3206485//prabowo_subianto-EJrb_large.jpg
Prabowo Panggil Luhut Bahas Dampak Perang AS-Israel vs Iran, Singgung BBM hingga APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/320/3206476//prabowo-mpxT_large.jpg
Perang Timur Tengah Memanas, Prabowo Bertemu Luhut-Purbaya Pastikan BBM Aman dan APBN Terkendali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement