HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca di Jabodetabek Hari Ini: Waspada Cuaca Ekstrem

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca di Jabodetabek Hari Ini: Waspada Cuaca Ekstrem
cuaca ekstream (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA -  Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek didominasi awan tebal dengan potensi hujan sejak dini hari hingga sore hari, pada Selasa (30/12/2025). Masyarakat pun diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama pada siang hingga sore hari karena hujan berpotensi disertai kilat/petir dan angin kencang di sejumlah wilayah.

Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya berawan tebal. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu. Menjelang siang, hujan ringan diperkirakan meluas ke wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, serta Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota Bekasi. Sementara itu, Kabupaten Bogor berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca masih didominasi awan tebal. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota dan Kabupaten Bogor, serta Kota Depok. Adapun hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Suhu udara di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan berada pada kisaran 20–28 derajat Celsius, sementara wilayah lainnya berkisar antara 24–28 derajat Celsius. Kelembapan udara cukup tinggi, yakni 75–96 persen.

Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap potensi hujan yang disertai kilat/petir dan angin kencang, khususnya pada siang hingga sore hari di sebagian wilayah Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota Tangerang, serta Kota dan Kabupaten Bogor. Pengguna jalan dan warga yang beraktivitas di luar ruangan disarankan untuk menyesuaikan aktivitas dan tetap memantau informasi cuaca terkini.

(Awaludin)

      
Topik Artikel :
BMKG cuaca jabodetabek Cuaca
Telusuri berita news lainnya
