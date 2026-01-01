Kemitraan Indonesia-Jepang Menguat di Tengah Dinamika Global Sepanjang 2025

JAKARTA - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo meningkatkan hubungan persahabatan Indonesia-Jepang melalui hubungan diplomatik. Serangkaian kerja sama kedua negara di berbagai bidang mewarnai sepanjang tahun 2025.

Salah satunya, kunjungan Perdana Menteri (PM) Jepang Ishiba Shigeru ke Indonesia pada 11 Januari 2025. Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor, pembahasan tidak hanya terkait kerja sama bilateral. Namun, juga mencakup isu-isu penting regional dan geopolitik dunia.

“Kunjungan kenegaraan PM Ishiba ke Indonesia di lembaran awal 2025 adalah bukti kuat hubungan strategis Indonesia dan Jepang,’’ ujar Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI Tokyo Maria Renata Hutagalung, Kamis (1/1/2026).

‘’Sejumlah kesepakatan kerja sama yang dihasilkan mencerminkan adanya komitmen kuat dua negara mengawali tahun 2025 untuk menindak lanjuti kesepakatan peningkatan kemitraan strategis komprehensif Indonesia – Jepang,”lanjut Maria.

Sementara di bidang keamanan, Pemerintah Jepang berkomitmen memberikan kapal patroli berkecepatan tinggi kepada Indonesia. Disepakati pula pembentukan forum diskusi di tingkat praktisi keamanan yang berkaitan dengan maritim kedua negara, termasuk kerja sama peralatan-peralatan pertahanan, dan transfer teknologi.

Di samping itu, tahun 2025 juga menjadi tahun yang penuh tantangan bagi kantor Perwakilan RI di Jepang. Berbagai dinamika yang mewarnai sepanjang tahun 2025 membuat KBRI Tokyo semakin terpacu menjalankan tugas untuk memperjuangkan kepentingan nasional di Jepang.