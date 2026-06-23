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Ramalan Cuaca, Jabodetabek Didominasi Berawan Hari Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |05:01 WIB
Ramalan Cuaca, Jabodetabek Didominasi Berawan Hari Ini
Ilustrasi cuaca (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Selasa (23/6/2026) didominasi kondisi berawan hingga hujan ringan.

Melansir laman BMKG, di wilayah DKI Jakarta, cuaca cerah berawan diprediksi terjadi di Kepulauan Seribu. Sementara itu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat diprakirakan berawan.

Adapun hujan ringan berpotensi mengguyur Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Untuk wilayah penyangga Jakarta, hujan ringan diprakirakan terjadi di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok.

Sementara wilayah Tangerang, Kabupaten Tangerang diprediksi berawan. Sedangkan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan berpotensi mengalami hujan ringan.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
cuaca jabodetabek BMKG cuaca
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