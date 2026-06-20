Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor Berpotensi Diguyur Hujan

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca wilayah Jabodetabek didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan, Sabtu (20/6/2026). Namun, sejumlah wilayah di Bogor dan sekitarnya berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Pada pagi hari, kondisi cuaca masih didominasi cerah hingga berawan. Namun, menjelang siang hari, hujan ringan berpotensi terjadi di Kabupaten Bogor.

Sementara itu, pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Meski demikian, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor.

Dari sisi suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berada pada kisaran 22–30 derajat Celsius. Sementara wilayah lainnya di Jabodetabek berada pada kisaran 26–34 derajat Celsius.

Kelembapan udara tercatat berkisar antara 40 hingga 96 persen, dengan angin permukaan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5–30 kilometer per jam.



(Awaludin)

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