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Mayoritas Cuaca Jabodetabek Diprediksi Berawan Hari Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |05:02 WIB
Mayoritas Cuaca Jabodetabek Diprediksi Berawan Hari Ini
Cuaca cerah berawan (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Kamis (25/6/2026) didominasi cuaca berawan. Namun, ada sejumlah daerah diperkirakan hujan ringan.

Melansir laman BMKG, di wilayah DKI Jakarta, Kepulauan Seribu diprakirakan hujan ringan. Sementara wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diprediksi berawan.

Untuk wilayah Jawa Barat yang masuk kawasan Jabodetabek, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor diprakirakan hujan ringan. Kota Bekasi dan Kota Depok juga diprediksi mengalami kondisi serupa.

Sementara Kabupaten Bekasi diprakirakan berawan. Di wilayah Banten, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan diprakirakan berada dalam kondisi cuaca berawan.
 

(Arief Setyadi )

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